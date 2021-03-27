Москва, 27 марта, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Три атомных подводных ракетоносца ВМФ России в ходе военных учений «Умка-2021» синхронно всплыли на поверхность в Арктике, проломив лед толщиной в полтора метра. Об этом 26 марта доложил президенту России Владимиру Путину главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

Mil.ru Российская атомная ракетная подводная лодка всплывает из-подо льда в Арктике

Как отметил главком ВМФ РФ, такой маневр в ограниченном районе радиусом 300 метров был произведен впервые в истории российского военного флота.

Помимо этого, Евменов рассказал, что во время комплексной арктической экспедиции также была проведена «практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность» и пролет двух истребителей МиГ-31 над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе.

Кроме того, как рассказал глава российского ВМФ, в ходе данной экспедиции, начавшейся 20 марта, в арктических условиях проводится комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. При этом, как отметил Евменов, на данный момент выполнено 35 из 43 запланированных мероприятий.

«Место проведения экспедиции — архипелаг Земля Франца-Иосифа, а конкретно — остров Земля Александры и прилегающая к нему акватория, покрытая льдом. Сейчас в районе экспедиции средняя температура минус 25 — минус 30 градусов, толщина ледяного покрова до полутора метров, ветер в порывах до 32 м/с», — также добавил он.

При этом главком ВМФ РФ сообщил, что в данной экспедиции принимают участие свыше 600 военнослужащих и представителей гражданского персонала, и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

По итогам доклада президент России дал поручение продолжить арктическую экспедицию, а также исследование и освоение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности страны.