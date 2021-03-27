Абакан, , 08:43 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 21 новый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 790. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане и Черногорске (по восемь человек), а также в Саяногорске (четыре человека). В Бейском районе был выявлен один инфицированный.

В стационарах проходят лечение 94 (-4) пациента с COVID-19. Из них в реанимации находится 21 (+2) пациент в тяжёлом состоянии, в том числе на аппаратах ИВЛ — двое (+1). Амбулаторно лечатся 139 (-2) человек.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 25 человек. С начала эпидемии — 21 051 человек, что составляет 96,6% от общего числа заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в Хакасии прививки от COVID-19 сделали 20 252 человека.

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