Вашингтон, 27 марта, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Собственные гипотезы по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 имеет глава Белого дома Джо Байден. Об этом он 26 марта заявил в ходе пресс-конференции.

joebiden.com Джо Байден

Однако президент отказался называть их, сославшись на то, что не является специалистом. По мнению американского лидера, всем следует дождаться доклада со стороны экспертного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в, апреле 2020 года Джо Байден заявил, что жители США якобы вынуждены расплачиваться за неспособность 45-го американского президента Дональда Трампа привлечь Китай к ответственности за пандемию коронавируса.

26 марта бывший руководитель Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд выразил мнение о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории в китайском городе Ухань.