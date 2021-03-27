Бразилиа, , 06:07 — REGNUM Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий 26 марта вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. Об этом пресс-служба посольства сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ходе личной встречи во дворце Итамарати стороны обсудили перспективы углубления двустороннего диалога, будущее взаимодействия в рамках БРИКС, Группы двадцати и других многосторонних площадок», — говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече особое внимание было уделено развитию сотрудничества сторон в борьбе с пандемией.

Лабецкий, который прибыл в Бразилию 21 марта, был назначен послом в эту страну в конце января. До этого он работал в Бразилии с 2003 по 2010 года. С 2013 по 2018 года — был послом России в Уругвае.

Предшественник нового посла Бразилии Сергей Акопов занимал этот пост с февраля 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, верительные грамоты министру иностранных дел Боливии Рохелио Майте вручил посол России в Боливии Михаил Леденев.

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