Тегеран, , 09:59 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани в отдельных посланиях поздравил президента и премьер-министра Народной Республики Бангладеш с Национальным днем. Об этом 26 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Рухани в своих посланиях поздравил президента Мохаммеда Абдула Хамида и премьер-министра Шейха Хасину с Национальным днём страны.

Президент Ирана выразил надежду, что на волне дальнейшего сотрудничества между иранскими и бангладешскими официальными лицами обе страны еще сильнее расширят дружественные отношения, осуществляя конструктивное сотрудничество в различных областях на благо двух народов.

В данных посланиях Рухани также выразил надежду, что двусторонние отношения и плодотворное взаимодействие будут впредь укрепляться на основе взаимопонимания и взаимного уважения официальных лиц двух стран.

Напомним, что Народная Республика Бангладеш провозгласила свою независимость в 1971 году.