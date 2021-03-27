Мадрид, , 03:20 — REGNUM Семь человек пострадали в результате умышленного наезда на группу людей, совершенном мужчиной на автомобиле в муниципалитете Юнкера-де-Энарес в испанской провинции Гвадалахара, 26 марта сообщает агентство EFE.

По сведениям журналистов, его поступок был вызван отчаянием после лишения опеки над детьми. Водителя задержали, а сбитых им людей доставили в одну из больниц города Гвадалахара, который является столицей провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля на карнавале в немецком городе Фолькмарзен автомобиль въехал в толпу граждан из-за чего пострадали по меньшей мере 30 человек, в том числе и дети.

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