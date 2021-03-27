Подгорица, , 03:36 — REGNUM Вице-председатель правительства Черногории Дритан Абазович на заседании 26 марта заявил, что иностранное влияние в Черногории продолжит присутствовать в ближайшие годы. Когда речь идет о российском влиянии, Абазович указал, что оно существует в Черногории с момента восстановления независимости. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Главное, по словам Абазовича, что Черногория может быть только цивилизованным государством, не прорусским, даже не просербским. Он заявил, что предложил серба Здравко Кривокапича на пост председателя правительства Черногории.

«Сергей Секулович серб? Тамара Срзентич сербка? Дритан Абазович серб? Нет. Черногория может быть только гражданским государством», — подчеркнул Абазович.

Он также добавил, что правящая партия Черногории унаследовала антиевропейскую и антизападную политику после ослабления своих позиций во власти.