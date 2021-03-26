Москва, , 21:09 — REGNUM НАТО и США своей политической активностью в Закавказье разрушают его стабильность, сообщили 26 марта в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя итоги 52-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, прошедших 25−26 марта в городе Женеве (Швейцария), российское внешнеполитическое ведомство отметило, что прочная и надёжная безопасность на Южном Кавказе — первоочередная задача России, Абхазии и Южной Осетии.

Для этого необходимо соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией — с другой.

«Императивность такого документа продиктована в том числе возросшей военно-политической активностью США и НАТО в Закавказье, включая планы форсированной интеграции Грузии в Организацию Североатлантического договора», — отметили в МИД РФ.

Москва, Сухум и Цхинвал едины во мнении, что нужно как можно быстрее начать процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией.

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