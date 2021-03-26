Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Консультации проводят Вашингтон и Каир по проблеме разблокировки Суэцкого канала, поперёк которого 23 марта застрял большой контейнеровоз Ever Given, сообщила 26 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки «Мы предложили властям Египта помощь США, чтобы содействовать им в возобновлении работы канала».

По словам представителя Белого дома, Вашингтон обеспокоен «последствиями для энергорынков» этого инцидента в ключевом транзитном пути для перевозки нефти. «Конечно же, это одна из причин, почему мы предложили помощь со стороны США», — добавила Псаки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Суэцкий канал пока не удалось разблокировать: необходимое количество техники ожидается через два дня.

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