Вашингтон, 26 марта 2021, 20:53 — REGNUM Консультации проводят Вашингтон и Каир по проблеме разблокировки Суэцкого канала, поперёк которого 23 марта застрял большой контейнеровоз Ever Given, сообщила 26 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам представителя Белого дома, Вашингтон обеспокоен «последствиями для энергорынков» этого инцидента в ключевом транзитном пути для перевозки нефти. «Конечно же, это одна из причин, почему мы предложили помощь со стороны США», — добавила Псаки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Суэцкий канал пока не удалось разблокировать: необходимое количество техники ожидается через два дня.
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