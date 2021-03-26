Луганск, , 20:39 — REGNUM Два раза за сутки 25 марта украинские боевики атаковали территорию ЛНР, сообщает 26 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что ВСУ дважды за сутки обстреляли Золотое-5, применив гранатомёты (СПГ-9, АГС-17 и РПГ-7) и стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 26 марта, ВСУ дважды обстреляли Золотое-5: три жилых дома и школа получили повреждения.

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