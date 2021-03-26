Москва, , 20:26 — REGNUM В России ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более пяти тысяч человек. Об этом сообщил 26 марта статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

В ходе семинара о правовом регулировании деятельности самозанятых, состоявшегося на площадке СПбГУ, замглавы Минфина представил итоги эксперимента по созданию льготного налогового режима для самозанятых, который с 2020 года распространён на всю территорию страны.

«Он отметил высокую востребованность нового режима — с момента запуска эксперимента в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались более двух миллионов человек и ежедневно к проекту присоединяются более пяти тысяч человек», — сообщили в пресс-службе Минфина.

По информации ведомства, большая часть самозанятых граждан в России входит в возрастную группу 30−40 лет, а основными видами деятельности самозанятых являются перевозка пассажиров, доставка, строительство, консультирование, сдача в аренду квартир.

Сообщается также, что в топ самых «молодых» субъектов Федерации по составу самозанятых входят Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская и Тюменская области. Средний возраст самозанятых в этих регионах составляет 33 года.

Выступая на семинаре, Сазанов заявил, что государству удалось создать «необременительные налоговые условия и удобную инфраструктуру для самозанятых», и вопрос, который заслуживает внимания сейчас, это «объём социальных и трудовых прав, которые получает эта категория граждан».

Замглавы Минфина также отметил, что министерство поддержит инициативу о создании специальной площадки для постоянного диалога сообщества самозанятых с государством и присоединится к любому предложенному формату, который «позволит совместно вырабатывать решения по совершенствованию налогового режима для самозанятых или донастройке других отраслей права, отвечающие интересам всех сторон».