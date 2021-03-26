Москва, , 20:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с сенатором Олегом Мельничеко, в ходе встречи был подписан указ о его назначение на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области.

Глава государства отметил, что Мельниченко владеет ситуацией, «цифрами».

"Не оторвались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, Вы понимаете уровень ответственности, которая ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе, внутренне?», — спросил президент.

«Я внутренне готов», — ответил Мельниченко.

По его словам, Пенза — не просто точка на карте.

«Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи. Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать, во-первых, Ваше высокое доверие, а во-вторых, что авторитет не передается с должностью. Его надо заслужить, заработать», — заявил Мельниченко.

Для того, чтобы стать полноценным руководителем региона, необходимо заручиться поддержкой избирателей, уверен Путин.

«Хочу пожелать Вам успехов», — заключил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Мельниченко представлял законодательный орган госвласти Пензенской области в Совете Федерации.

Напомним, 23 марта Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

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