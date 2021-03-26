Москва, 26 марта 2021, 19:15 — REGNUM Спортсмены сборных РФ по спортивному и боевому самбо завоевали 6 наград высшего достоинства в заключительный день Кубка мира — мемориала Анатолия Харлампиева. Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Победителями турнира по спортивному самбо, проходившего в Москве, стали:
Юлия Молчанова (весовая категория — до 50 кг),
Магомед Гаджиев (до 71 кг),
Диана Рябова (до 59 кг),
Аслан Камбиев (свыше 98 кг).
В боевом самбо первые места заняли:
Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг),
Иван Ложкин (до 79 кг).
Сборная России стала победителем общекомандного зачета во всех трех видах программы, суммарно завоевав 12 золотых медалей, 4 серебряные и 4 бронзовые.