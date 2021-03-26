Москва, 26 марта, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Рост долговой нагрузки граждан России можно остановить не только за счет сокращения объёма выданных кредитов, но и при помощи повышения доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя новость о том, что показатель долговой нагрузки населения вырос до рекордных 11,7%.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

По его словам, на данный момент Центробанк уже и так предпринимает меры для предотвращения дальнейшего роста кредитной нагрузки. Речь идет о сворачивании льготной ипотеки, а также о мерах по ограничению роста необеспеченных кредитов.

«Будет правильно сказать, что ситуация находится под контролем. Дальнейший рост долговой нагрузки остановить может не столько ЦБ, сколько правительство. Рост долговой нагрузки зависит как от объема кредитов, это задача ЦБ, так и от реальных доходов населения, а это задача правительства. И мы видим, что ЦБ работает, в то время как с динамикой доходов населения все не так оптимистично. В любом магазине можно увидеть, как вместо сыров продаются сырные продукты, как масло заменяется спредами, а это признаки падения доходов населения, а не роста», — отметил собеседник ИА REGNUM.