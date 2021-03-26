Волхов, Ленинградская область, , 18:10 — REGNUM Жителям населенных пунктов Ленинградской области, расположенных на берегах реки Волхов, будут поставлять питьевую воду, если разлив нефтепродуктов в Великом Новгороде распространится до границ региона. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, 26 марта на поверхности реки обнаружены следы нефтепродуктов в микрорайоне Кречевицы Великого Новгорода. Предположительным источником загрязнения является судно РТ-318, принадлежащее ОАО «Новгородский порт». Для устранения нефтяного пятна силами МЧС установлены заградительные боны, ниже места обнаружения пятна готовятся к установке еще два бона для того, чтобы не допустить распространения загрязнения.

«По информации Леноблводоканала, жители районов Ленинградской области, через которые протекает река Волхов, в случае обнаружения нефтепродуктов в реке, будут бесперебойно снабжаться питьевой водой. Леноблводоканал сейчас наполняет резервуары чистой воды, формирует запас и при необходимости в нужное время приостановит забор воды из реки», — сообщили в пресс-службе.

По информации оперативных служб, работающих в акватории Волхова, поступление нефтепродуктов на территорию Ленинградской области пока не зафиксировано.

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