Варшава, , 17:10 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 25 марта призвал лидеров стран ЕС жестко отреагировать на аресты активистов польской диаспоры в Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мы следим за ситуацией в Белоруссии… Несколько человек задержаны без конкретной вины. Им вменяется что-то фантастическое, в чем-то они точно не виноваты», — заявил Моравецкий в ходе саммита Европейского союза, проходившего из-за пандемии в видеоформате.

По словам польского премьер-министра, жесткой позиции Варшавы может не хватить для того, чтобы вынудить Минск отказаться от арестов руководителей Союза поляков Белоруссии, поэтому необходима жесткая реакция всего Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой. 25 марта в Белоруссии сообщили о задержании еще одного активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута. Официальная причина его задержания пока не известна.