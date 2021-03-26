Калуга, 26 марта, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 марта. Днём ранее, 25 марта, в регионе было зарегистрировано 64 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 035человек, 1 931 человек находится на лечении, 29 823 человека выздоровели, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (426), в Обнинске (152), Боровском (123) и Малоярославецком (115) районах.