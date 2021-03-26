Москва, , 12:44 — REGNUM Власти Кубы дали разрешение на въезд российских туристов на главный кубинский курорт — Варадеро, расположенного на берегу Атлантического океана, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 1 апреля 2021 года российские авиакомпании будут выполнять рейсы из Москвы в аэропорт Варадеро семь рейсов в неделю. В курортном городе Варадеро гарантируется комфортный отдых в безопасных эпидемиологических условиях.

Туристам из России потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. По прибытии на Кубу туристы пройдут еще один ПЦР-тест, результат будет готов через 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков и министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа проанализировали пути развития сотрудничества в этой отрасли.

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