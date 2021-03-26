Мурманск, , 12:19 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявили 74 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Инфекцию подтвердили у жителей 11 муниципалитетов. Лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+43) и Североморск (+7). На лечении с COVID-19 остаются 799 человек.

По данным штаба, за последние сутки в регионе скончались четыре ковид-пациента, общее число жертв коронавируса выросло до 1063.