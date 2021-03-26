Душанбе, , 11:11 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года стоимость экспорта электроэнергии из Таджикистана составила $7 млн, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает агентство «Авеста».

Данные о количество импортируемой электроэнергии не раскрываются. Однако все поставки за отчетный период приходятся на Афганистан.

Объем производства электроэнергии за два месяца составил 3,4 млрд кВт∙ч, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Отметим, Таджикистан поставляет электроэнергию в Афганистан по двум ЛЭП 110 и 220 кВ. Стоимость электроэнергии составляет 3 и 4,5 цента за 1 кВт∙ч по каждой линии соответственно.

По итогам 2020 года Таджикистан экспортировал 1,6 млрд кВт∙ч, что на 48% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.