Берлин, 26 марта, 2021, 11:08 — ИА Регнум. До окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось «совсем немного». Об этом в Берлине заявил журналистам председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — сказал Зубков.

По его словам, на сегодняшний день работы выполнены на 90−92%.