Строительство «Северного потока — 2» завершится до конца 2021 года
Берлин, 26 марта, 2021, 11:08 — ИА Регнум. До окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось «совсем немного». Об этом в Берлине заявил журналистам председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газопровод «Северный поток — 2»
«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — сказал Зубков.
По его словам, на сегодняшний день работы выполнены на 90−92%.