Вашингтон, 26 марта 2021, 11:08 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал 25 марта участвовавших в пресс-конференции Джо Байдена журналистов за то, что они задавали главе Белого дома слишком мягкие вопросы, сообщает New York Post.
В беседе с ведущей Fox News Лорой Ингрэм Трамп отметил, что пресс-служба Байдена была похожа на «другой мир» по сравнению с тем, когда он сталкивался с вопросами от вашингтонской прессы.
Пресс-пул на брифинге в четверг был ограничен 25 репортерами, и Байден отвечал на вопросы только из списка журналистов, имена и названия которых он читал по карточке.
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