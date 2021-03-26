Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал 25 марта участвовавших в пресс-конференции Джо Байдена журналистов за то, что они задавали главе Белого дома слишком мягкие вопросы, сообщает New York Post.

В беседе с ведущей Fox News Лорой Ингрэм Трамп отметил, что пресс-служба Байдена была похожа на «другой мир» по сравнению с тем, когда он сталкивался с вопросами от вашингтонской прессы.

«Это было похоже на игру в поддавки, ему как будто подыгрывали — и это просто другой мир», — сказал бывший президент.

«Никто ничего подобного не видел. На самом деле, это очень грустное зрелище, они кормят его вопросами, простыми вопросами», — подчеркнул Трамп.

Пресс-пул на брифинге в четверг был ограничен 25 репортерами, и Байден отвечал на вопросы только из списка журналистов, имена и названия которых он читал по карточке.

Читайте также: Байдена уличили в использовании шпаргалок на пресс-конференции