Таллин, , 10:50 — REGNUM Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) хочет перезахоронить в Эстонии прах первого предстоятеля церкви — скончавшегося в Швеции в 1953 году митрополита Александра.

Об этом говорится в обращении ЭАПЦ к министерству культуры страны. Перезахоронение планируется приурочить к столетию создания автономной от Московского Патриархата православной церкви Эстонии — в 2023 году.

Останки будут перезахоронены во дворе Спасо-Преображенского собора на улице Суур-Клоостри в Таллинне.

В министерстве культуры перенаправили обращение в парламент страны Рийгикогу, так как митрополит Александр, в миру Александр Паулус, был членом парламента. В 1944 году бежал с семьей вместе с отступающими войсками нацистской Германии.

Эстонская апостольская православная церковь (Eesti Apostlik-Oigeusu Kirik) — автономная православная церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата.

После восстановления независимости Эстонии сосуществует параллельно с Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата — крупнейшей церковью страны по количеству прихожан.