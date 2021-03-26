Таллин, 26 марта 2021, 10:50 — REGNUM Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) хочет перезахоронить в Эстонии прах первого предстоятеля церкви — скончавшегося в Швеции в 1953 году митрополита Александра.
Об этом говорится в обращении ЭАПЦ к министерству культуры страны. Перезахоронение планируется приурочить к столетию создания автономной от Московского Патриархата православной церкви Эстонии — в 2023 году.
Останки будут перезахоронены во дворе Спасо-Преображенского собора на улице Суур-Клоостри в Таллинне.
В министерстве культуры перенаправили обращение в парламент страны Рийгикогу, так как митрополит Александр, в миру Александр Паулус, был членом парламента. В 1944 году бежал с семьей вместе с отступающими войсками нацистской Германии.
Эстонская апостольская православная церковь (Eesti Apostlik-Oigeusu Kirik) — автономная православная церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата.
После восстановления независимости Эстонии сосуществует параллельно с Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата — крупнейшей церковью страны по количеству прихожан.