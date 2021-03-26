Фукусима , Япония, , 09:45 — REGNUM Один из участников эстафеты олимпийского огня пробежал свой участок с погасшим факелом. Об этом 26 марта сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что это произошло в деревне Иитатэ в японской префектуре Фукусима.

При передаче эстафеты факел не зажёгся, но бегун на это не обратил внимания. Ближе к концу отрезка факел подожгли с помощью запасного огня, поэтому передача огня следующему участнику прошла без инцидентов.

С момента начала эстафеты этот инцидент стал уже вторым. До этого факел погас из-за сильного ветра.

Напомним, эстафета олимпийского огня началась утром 25 марта в Фукусиме. Забег продлится 121 день. Ожидается, что в нём примут участие около 10 тыс. человек.

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