Сеул, , 09:35 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз темпов экономического роста Южной Кореи в 2021 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей МВФ.

Согласно опубликованным данным, темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,6%, что на 0,5% выше по сравнению с прогнозом, опубликованном в январе.

Известно, что эксперты пересмотрели свой прогноз после того, как представители МВФ опубликовали отчёт о результатах ежегодных консультаций с членами южнокорейского правительства, состоявшихся в январе.

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Эксперты МВФ учли устойчивый экспорт и успешную налогово-бюджетную политику правительства в условиях пандемии коронавируса.

Между тем, прогноз МВФ намного превышает оценки, сделанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Банком Кореи.

Напомним, что эксперты ОЭСР прогнозируют рост южнокорейской экономики на уровне 3,3%, а Банк Кореи — на уровне 3%.