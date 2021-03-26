Брюссель, , 08:53 — REGNUM В настоящее время Европейский союз находится в начале третьей волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом 26 марта заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

«Мы в начале третьей волны (распространения коронавируса) в Европе», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что складывающаяся с коронавирусом ситуация вызывает беспокойство и добавила, что число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 во многих странах Евросоюза снова растет.

Последнее обстоятельство, по мнению главы ЕК, подчеркивает важность дальнейшего проведения вакцинации населения от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на саммите лидеров Евросоюзе приняли решение о том, что необходимо сохранить ограничения на несущественные поездки в сообществе в связи с продолжающимся распространением коронавируса.