Исламабад, , 08:36 — REGNUM Верховный суд Пакистана отказался освободить из заключения экстремиста Ахмеда Омара Шейха, ранее осуждённого за убийство в 2002 году американского журналиста Дэниела Перла. Об этом 26 марта сообщает газета Dawn.

Отмечается, что суд отказался удовлетворить требование адвокатов осужденного о его освобождении, однако распорядился улучшить условия содержания экстремиста в местах лишения свободы.

Шейха переведут из Карачи в тюрьму в городе Лахор, где он будет размещен в корпусе для проживания тюремного персонал.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2002 году Шейха приговорили к смертной казни за организацию убийства Перла, работавшего в газете The Wall Street Journal. Но в апреле 2020 года суд заменил смертную казнь тюремным заключением.

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