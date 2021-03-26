Москва, , 08:29 — REGNUM Запрет для торговых сетей продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми предложила ввести в России детский омбудсмен Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Инициативу она изложила в обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает 26 марта RT.

Волынец отметила, что зачастую родители приходят в супермаркеты, магазины или алкомаркеты вместе с несовершеннолетними детьми, и в их присутствии покупают спиртные напитки или сигареты. Из-за этого у детей может появиться интерес к такой продукции, который в дальнейшем грозит перерасти в пагубное пристрастие.

Детский омбудсмен напомнила о том, что Минздрав намеревался принять дополнительные меры по сокращению потребления алкоголя молодёжью, а также по снижению потребления табака среди несовершеннолетних.

Волынец попросила Мантурова рассмотреть целесообразность введения законодательных поправок «в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми».

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