Обнародованы рендеры нового универсала Peugeot 308
Париж, 26 марта, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения универсала Peugeot 308 следующего поколения, созданные на основе «шпионских» фото. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».
Универсал Peugeot 308 должен получить немного увеличенную колёсную базу по сравнению с хетчбэком. Ожидается, что головная оптика останется прежней. А вот погрузочная высота багажника будет ниже, чем у хетчбэка. Место для номерного знака будет перемещено с бампера на дверь багажника.
Собираться новый универсал будет на «тележке» EMP2. Базовым для модели станет трёхцилиндровый мотор PureTech рабочим объёмом 1,2 л и мощностью 110 л. с. Крутящий момент будет передаваться на передние колёса через шестискоростную механическую трансмиссию.
Премьера универсала Peugeot 308 может пройти уже в нынешнем году.
Ранее компания Peugeot представила новую модель минивэна e-Rifter с электромотором. Мощность силового агрегата автомобиля составляет 134 л. с. Он питается от аккумулятора ёмкостью 50 кВт-ч. Дальность хода минивэна составляет 275 км.
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