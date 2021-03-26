Пекин, , 07:40 — REGNUM Китайское управление по вопросам лекарственных средств одобрило клинические испытания ингаляционной вакцины от COVID-19, разработанной китайской компанией CanSino Biologics, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Клинические испытания вакцины, совместно разработанной CanSino и Пекинским институтом биотехнологий, было одобрено Национальным управлением медицинской продукции (NMPA) 22 марта, говорится в заявлении фармацевтической фирмы.

Безопасность и эффективность ингаляционной вакцины остаются «подлежащими подтверждению», заявили в компании. NMPA условно одобрила рекомбинантную вакцину от COVID-19 производства CanSino в прошлом месяце, которая стала первой одобренной аденовирусной векторной вакциной, произведенной в Китае.

На текущий момент в Китае было введено более 85,85 млн доз вакцин от COVID-19, сообщили в Национальной комиссия здравоохранения.