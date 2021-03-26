Брюссель, , 00:21 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро объявил 24 марта об ужесточении ограничений в бельгийских магазинах и школах, чтобы «попытаться преодолеть третью волну» на фоне резкого увеличения числа заразившихся. Об этом сообщает Le Parisien.

С 27 марта учреждения, где происходит непосредственный контакт с человеком, в частности парикмахерские, закроются, а «неосновные» магазины (магазины одежды, обуви) смогут принимать клиентов только по предварительной записи в течение нескольких недель.

В последнюю неделю перед пасхальными каникулами (29 марта — 2 апреля), будут открыты только детские сады, а преподавание в любых других образовательных учреждениях — от начального до высшего — будет осуществляться дистанционно.

«Цель состоит в том, чтобы полностью вернуться на очное обучение к 19 апреля».

Александр Де Кро «Цель всегда в том, чтобы провести беззаботное лето, это в наших силах».

Он также сказал, что до окончания пасхальных каникул (по 18 апреля) будут по-прежнему запрещены несущественные поездки за пределы Бельгии и сохранится «значительно усиленный» пограничный контроль.

В течение последних 10 дней в Бельгии наблюдается резкий рост числа случаев инфицирования и госпитализации больных, инфицированных COVID-19. По словам Де Кро, распространение вируса не было столь интенсивным последние «четыре месяца».