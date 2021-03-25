Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что интересы Северной столицы в Государственной думе нового созыва должен представлять и отстаивать политический тяжеловес, политик с большим опытом. В этой роли он видит нынешнего председателя Законодательного собрания, лидера петербургской организации «Единой России» Вячеслава Макарова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров

Выступая 25 марта на телеканале «78», Беглов напомнил о том, что в Совете Федерации исполнительную власть Санкт-Петербурга представляет экс-губернатор Валентина Матвиенко. С ее помощью важнейшие для города инфраструктурные проекты получают федеральную поддержку и финансирование. Но перед городом и Ленинградской областью стоят глобальные и важнейшие задачи, в том числе проект создания единой транспортной системы петербургской агломерации, строительства ВСМ, мусорная реформа и другие.

«Но нам нужно ещё несколько человек, которые бы помогали реализации этого проекта, особенно в Государственной думе, потому что депутаты Госдумы имеют большие полномочия, и они могли бы оказать соответствующее содействие. Это очень важный момент», — подчеркнул Беглов.

По мнению губернатора Петербурга, во главе петербургских депутатов в новом составе Госдумы «должен быть тяжеловес, имеющий серьезный, хороший опыт».

Отвечая на прямой вопрос, кто может стать таким человеком, Беглов ответил: «Да, я знаю такого человека. Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Законодательного собрания. У него богатейший опыт в организационной работе. Он очень ценит и любит город. И я считаю, что такой человек смог бы объединить всех депутатов, как депутатов города, так и депутатов Ленинградской области для реализации этих мегапроектов».

Беглов подтвердил, что он уже говорил с Макаровым на эту тему, но «ответит он сам».

Ранее Вячеслав Макаров заявлял, что осенью планирует баллотироваться только в Законодательное собрание, и уклонялся от вопросов о возможном выдвижении на выборах в Госдуму.