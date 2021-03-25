Село Байкалово, Свердловская область, , 17:58 — REGNUM Байкаловский районный суд Свердловской области вынес приговор 34-летнему местному жителю. Гражданин признан виновным в покушении на убийство семимесячного ребёнка, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что 28 июля 2020 года к нему пришла бывшая супруга с ребёнком. В ходе совместного распития взрослыми спиртных напитков у хозяина возник замысел убить младенца по причине его плача. Он ударил его ладонью в голову, а затем поднёс к окну и выбросил палисадник с высоты порядка 190 см.

Однако ребёнок выжил. Ему своевременно оказали помощь. Суд назначил обвиняемому 8 лет 3 месяца колонии строгого режима.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, обвиняемый отдавал себе отчёт в том, что делал. Это показала судебная психиатрическая экспертиза. Вину в совершении преступления гражданин не признал.

Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых отмечает, что этот гражданин ранее был судим за угоны и кражи. Он ранее расстался со своей возлюбленной, но через некоторое время решил возобновить с ней отношения. Когда узнал, что младенец не его, то пришёл в ярость.

«К тому же малыш плакал в тот момент и не давал ему «куролесить». Вероятно, поэтому вскоре и последовал дикий поступок», — считает полковник Горелых.