Москва, 25 марта, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Правительство России может ввести пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября, заявил 25 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Подсолнечное масло

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"Семена, у нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля, а по пошлине на подсолнечное масло — 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай», — сказал министр журналистам.

Решетников добавил, что на подсолнечное масло текущая экспортная пошлина не вводится в расчете на договоренности с производителями о стабилизации цен на масло и сахар.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении соглашений по сдерживанию в России цен на сахар и масло. Розничные цены на белый сахар предлагается сохранить на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года.

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