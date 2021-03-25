Минск, 25 марта, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Владивосток является городом, который не чужой для жителей Белоруссии. Об этом 25 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, его слова приводит агентство БелТА.

Russian.dissident Владивосток

«Приморский край — давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше отечество от Бреста до Владивостока так и осталось», — сказал белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что все пространство бывшего СССР остается для его жителей, по мнению Лукашенко, общим отечеством.

«Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии ждут с визитом президента КазахстанаКасым-Жомарта Токаева.