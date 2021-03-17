Покров, Владимирская область, , 22:32 — REGNUM Осужденный блогер Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии в городе Покров, где он отбывает наказание.

Об этом заявляют члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области, которые лично навестили его с целью выяснения, соблюдаются ли права и законные интересы заключённого.

Вячеслава Куликова. «Мы встретились, представились, интересовались его оценкой условий содержания в колонии. Понимаем, что человек только прибыл в учреждение и у него происходит период адаптации», — цитирует слова председателя ОНК

По его словам, члены ОНК и ранее регулярно посещали данное учреждение, и всегда готовы к осуществлению общественного контроля за условиями содержания любого гражданина в данном ИК. Навальный в свою очередь сообщил членам ОНК, что жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии в настоящее время не имеет, отношения с другими осуждёнными у него нормальные.

«Наше посещение было вызвано ещё и тем, что в некоторых СМИ и социальных сетях стала вновь появляться искажённая информация об условиях содержания в ИК-2. Вот мы и решили провести дополнительную проверку, посмотреть ещё раз все своими глазами, побеседовать с лицами там содержащимися, одним из которых и стал Навальный», — пояснил председатель ОНК.