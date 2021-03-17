Покров, Владимирская область, 17 марта 2021, 22:32 — REGNUM Осужденный блогер Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии в городе Покров, где он отбывает наказание.
Об этом заявляют члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области, которые лично навестили его с целью выяснения, соблюдаются ли права и законные интересы заключённого.
По его словам, члены ОНК и ранее регулярно посещали данное учреждение, и всегда готовы к осуществлению общественного контроля за условиями содержания любого гражданина в данном ИК. Навальный в свою очередь сообщил членам ОНК, что жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии в настоящее время не имеет, отношения с другими осуждёнными у него нормальные.