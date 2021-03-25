Москва, , 12:25 — REGNUM Посол РФ в США Анатолий Антонов затруднился с ответом на вопрос о том, когда он вернется в Америку, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«Это не я решаю, я же не в отпуск приехал, меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем, посмотрим, что можно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть», — заявил Антонов, отвечая на вопросы журналистов по итогам закрытого заседания комитета Госдумы по международным делам.

«Такая ситуация не отвечает нашим интересам», — отметил посол.

Посол РФ в США был вызван в Москву для проведения консультаций после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

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