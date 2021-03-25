Саратов, , 11:53 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы накануне определились с кандидатурой уполномоченного по правам человека. В результате голосования была избрана Надежда Сухова.

Кроме нее на пост омбудсмена претендовал председатель Саратовской региональной общественной организации «Правовая защита» Геннадий Макаренко. Кандидаты перед голосованием поведали парламентариям о своих планах в случае избрания. В результате тайного голосования победу одержала доцент кафедры теории государства и права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Надежда Сухова. Также на пост омбудсмена претендовала зампред Общественной палаты области Наталья Караман, но федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова ее кандидатуру не согласовала.

После оглашения итогов голосования депутатов Сухова приняла присягу регионального омбудсмена.

С 2014 года этот пост занимала Татьяна Журик, но она досрочно покинула его.

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