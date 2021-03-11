Саратов, , 13:14 — REGNUM В Саратовской области по итогам прошлого года существенно ухудшилась статистика преступлений сексуального характера и посягательств в отношении несовершоннолетних. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Так, в 2020 году зарегистрировали 102 преступления сексуального характера в отношении детей, тогда как в 2019 году таких преступлений было 49. Также возросли тяжкие и особо тяжкие преступления.

Особенно сложно выявлять преступления сексуального характера, посягательства на половую неприкосновенность падчериц, реже — дочерей, отметила детский омбудсмен. В 2019 году выявили 39 насильственных действий сексуального характера, а в 2020 году уже 43. Количество расследуемых таких преступлений выросло с 255 до 376, уточнила спикер.

Зачастую государство не выполняет в полном объеме свои обязанности по надзору и помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. Халатность специалистов, которые вовремя не выявляют детей, страдающих от домашнего насилия приводит порой к трагедии. Важно, при переезде на другое место жительства таких семей своевременно передавать данные об их социально опасном положении, добавила Загородняя.

ИА REGNUM ранее сообщало, 1 марта в городе Вольске около 5:30 утра (местное время) было обнаружено тело 5-летнего мальчика возле магазина на улице Краснооктябрьской. Верхней одежды на мальчике не было. По подозрению в убийстве малолетнего задержали 38-летнего сожителя матери мальчика.

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