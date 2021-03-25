Джакарта, , 11:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия истощила умы всей нации, сообщает CNN Indonesia.

«Я действительно понимаю и чувствую жизненные трудности, с которыми сталкиваются наши братья и сестры. Эта пандемия действительно истощила наши умы, а также пробудила наше чувство человечности», — заявил президент.

Правительство продолжает развивать инфраструктуру, чтобы стимулировать экономику. Власти Индонезии прилагают все усилия для доставки вакцины от коронавируса. Правительство также обеспечивает распределение помощи и льгот среди нуждающихся.

«Я выражаю свою глубочайшую благодарность за упорный труд всем добровольцам. Сегодняшняя ситуация — решающий момент для нас, чтобы продемонстрировать наш дух борьбы», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно планирует к 2024 году построить 244 туристических поселка по всей стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии создадут более 240 туристических деревень