Милуоки, США, , 11:34 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 121:119.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейлен Браун, на счету которого дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

В настоящее время «Милуоки» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА, «Бостон» идёт на 18-м месте.

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