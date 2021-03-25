Черкесск, , 11:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки было выписано в связи с выздоровлением рекордное число пациентов, перенесших COVID-19 — 69 человек. Это самый высокий показатель за последние месяцы. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 18 394 человек, сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе.

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Последние недели в регионе число ежедневно выздоравливающих значительно превышает количество новых подтвержденных случаев заболевания. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 19 569 (+19 за последние сутки).

За прошедшие сутки скончался от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, один житель региона. Общее число случаев летального исхода достигло 70.

В настоящее время в ковидных госпиталях республики лечатся 117 человек. Остальные — в виду относительно легкого течения болезни лечатся амбулаторно.