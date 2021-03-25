Челябинск, , 10:14 — REGNUM В Челябинской области за 24 марта выявили ещё 135 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 55 845 заразившихся. Выздоровели и выписаны сего 49 421 человек.

Больных COVID-19 насчитывается 4087. Подтверждена смерть ещё девяти пациентов с коронавирусом, в том числе семерых от ковида. Всего от COVID-19 скончались уже более 1170 граждан.