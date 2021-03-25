Москва, 25 марта, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Правом на введение курортного сбора должны обладать все российские регионы, считает Министерство экономического развития РФ. Целесообразность нововведения подтвердил эксперимент в пилотных регионах, сообщили в министерстве 25 марта РИА Новости.

(сс) Aleksander Kaasik Пляж Евпатории

Промежуточные итоги эксперимента — положительные. Потому после отмены ограничительных мер, связанных с распространением нового коронавируса, целесообразно рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов РФ правом на введение курортного сбора на своей территории, пояснили в Минэкономразвития.

Вводить ли сбор, будут решать сами регионы. Они же определят его размер и другие параметры. Это предложение министерство намерено направить в правительство России.

Минэкономразвития 24 марта сообщило о том, что регионы, с 2018 года участвующие в эксперименте по внедрению курортного сбора, собрали более 1,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект по курортному сбору запустили в 2018 году в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Суточный сбор составляет в Алтайском крае 30 рублей, в Краснодарском — 10 рублей, в Ставропольском — 50 рублей. Крым отложил участие в эксперименте, который продлится до 2022 года.