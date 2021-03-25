Петрозаводск, , 10:03 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 85 новых носителей коронавируса, что на два человека больше чем сутками ранее. Об этом 25 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 43 419 случаев заражения, 40 370 человек выздоровели, в том числе 150 — за прошедшие сутки. Скончались 371 человек, в том числе двое — за минувшие сутки.

Так, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска, 1968 года рождения, в Суоярвской ЦРБ скончался житель поселка Райконкоски, 1962 года рождения. «Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Кроме того, за 24 марта в регионе было госпитализировано 10 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5394 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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