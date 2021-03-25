Вашингтон, , 09:26 — REGNUM США вряд ли смогут вывести все свои силы из Афганистана к 1 мая, как того требует соглашение, заключенное с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адама Смита.

По его словам, он обсуждал данный вопрос с помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Я думаю, есть общее ощущение того, что 1 мая — это слишком скоро, чисто с точки зрения логистики. У нас около 3,5 тыс. военных в Афганистане, у союзников — 7 тыс.», — отметил Смит, добавив, что нельзя вывести 10 тыс. военных за шесть недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решения о выводе американского контингента из Афганистана пока нет.

Он пояснил, что идёт дальнейшее обсуждение этого вопроса с союзниками Штатов по НАТО. Глава Госдепа также прокомментировал встречу по урегулированию в Афганистане, состоявшуюся в Москве 18 марта с участием представителей Китая, Пакистана и США.

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