Норильск, Красноярский край, , 08:52 — REGNUM Полицейские пресекли незаконную игорную деятельность на севере Красноярского края — в городе Норильске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 марта в региональном ГУ МВД.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские зафиксировали факт незаконного проведения азартных игр в норильском районе Талнах. Выяснилось, что организатором незаконной игорной деятельности является 33-летняя местная жительница.

В помещении провели обыск. Изъято более 30 мониторов и системных блоков, видеоаппаратура, мобильные телефоны. Также на месте оперативники обнаружили графики работы и около 50 тысяч рублей.

Кроме того, оперативники накрыли игровой клуб, работавший в нежилом помещении в Центральном районе Норильска. Организаторы — двое мужчин (42 года и 30 лет) и 34-летняя женщина. Они находятся под следствием.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовные дела возбуждены по ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области будут судить группу местных жителей, которые обвиняются в организации незаконного игорного бизнеса.

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