Орск, Оренбургская область, , 08:27 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области на скамье подсудимых окажется группа местных жителей, которых обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. Как сообщает областная прокуратура, по уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы направят в судебную инстанцию.

По версии следствия, в начале 2019 года 30-летний орчанин решил проводить азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, чтобы получать прибыль. Он приобрел оборудование и арендовал нежилое помещении. Впоследствии в свою деятельность мужчина вовлек еще шестерых орчан в возрасте от 28 до 45 лет.

Азартные игры в законспирированном закрытом клубе проводились по февраль 2020 года. Силовики изъяли 19 игровых аппаратов, на имущество фигурантов уголовного дела о нелегальном игорном бизнесе наложен арест почти на 2,5 млн рублей.