Пекин, , 08:49 — REGNUM Китайский интернет-гигант Tencent отчитался о 28% росте выручки за 2020 год в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Выручка технологической компании составила порядка 482 млрд юаней (около $73,9 млрд) за прошедший год. Чистая прибыль компании выросла на 30% в годовом исчислении и приблизилась к 123 млрд юаней за указанный период, говорится в финансовом отчете компании.

В последнем квартале 2020 года финансовые технологии и бизнес-услуги принесли компании 38,5 млрд юаней или почти треть от общей выручки компании, что на 29% больше, чем годом ранее.

Tencent впервые раскрыла данные о потреблении ее продукции несовершеннолетними игроками в онлайн-игры. В четвертом квартале прошлого года игроки в возрасте до 18 лет составляли принесли компании 6% суммарных доходов, а игроки в возрасте до 16 лет принесли примерно 3,2% от общего дохода Tencent в секторе онлайн-игр на территории Китая.