Москва, 25 марта, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») разъяснил проект приказа Роскомнадзора об идентификации интернет-пользователей по паспорту.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«Речь идет о единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными. При этом никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя — например, по номеру телефона», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

При этом парламентарий считает «смешными» рассказы о том, что ЕИС будет новой целью мошенников-хакеров — «в даркнете продаются базы пользователей любых сотовых операторов и многих банков, с куда более ценной информацией, чем будет собирать ЕИС».

Он также обратил внимание на то, что «пугалке про «интернет по паспорту» столько же лет, сколько в России интернету», а также осудил журналистов в стремлении «собрать урожай кликбейта».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, разработал Роскомнадзор.